Olimpija v zadnjih dveh sezonah zanje še ni našla recepta

Sobota prinaša zgolj en obračun lige ICE. Glavno besedo bosta imela HK SŽ Olimpija in Innsbruck. Ljubljansko moštvo je sezono odprlo odlično. Za uvod je po podaljšku izgubilo proti Linzu, nato slavilo na Dunaju, v petek pa iz Gradca odpeljalo zmago v podaljšku, v katerem je zadel ameriški branilec Will Cullen. Zmaji so s šestimi točkami trenutno na četrtem mestu.

Tirolci, ki so redni del lanske sezone končali na visokem tretjem mestu, nato pa pot končali v četrtfinalu, so pri zmagi in dveh porazih. V Ljubljano prihajajo s popotnico petkovega poraza (2:5) pri vodilnem Beljaku.

Innsbruck letos nastopa tudi v ligi prvakov. Po štirih tekmah je pri dveh zmagah – premagal je tudi švicarskega prvaka Geneve Servette – in dveh porazih, kar dva obračuna pred koncem prvega dela tekmovanja še zadostuje za napredovanje v izločilne boje.

Bo Olimpija prvič, odkar igra v ICE, premagala Innsbruck? Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija Avstrijski klub je eden tistih, na katere Olimpija v ICE nima lepih spominov. Odkar zmaji nastopajo v tej ligi, so izgubili na prav vseh dvobojih z Innsbruckom.

"Pričakujem napeto tekmo, gre za zelo dobrega nasprotnika, ki ima trenutno dobre uspehe tudi v ligi prvakov. Za nas je Innsbruck zadnji dve sezoni nepremagljiv nasprotnik, ampak mislim, da smo letos dobro začeli in nam gre veliko bolje. Vse bomo dali od sebe, imamo to malo željo, da jih končno premagamo, in za to bomo dali vse od sebe," pred dvobojem pravi branilec Aleksandar Magovac.

Dvoboj se bo v Tivoliju začel ob 18. uri.