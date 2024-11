Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo po sredinem porazu pri Bolzanu, kjer so klonili po izvajanju kazenskih strelov, že danes na lovu za novimi točkami lige ICE. Ob 19.15 bodo v Tivoliju gostili eno najbolj vročih ekip ta trenutek Linz. Avstrijska zasedba, za katero igrata slovenska napadalca Luka Maver in Ken Ograjenšek, je na zadnjih sedmih tekmah le enkrat izgubila. Pri Olimpiji obljubljajo, da bodo po tekmi razkrili skrivnost.

Ljubljansko moštvo se je v sredo mudilo na zahtevnem gostovanju pri trenutno drugouvrščenem Bolzanu. Zmaji so povedli z golom Mihe Zajca, domači so v tretji tretjini izkoristili napako, zadeli in izsilili podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako da je odločalo izvajanje kazenskih strelov. Kar deset serij je bilo potrebnih, da smo dobili zmagovalca. Dveh točk so se veselili domači, varovanci Anttija Karhule pa so se vrnili z eno.

Luka Maver je na vrhu lestvice strelcev Linza izenačen z Brianom Leblerjem. Foto: BWL / Draxler Prav veliko časa za regeneracijo niso imeli, že danes jih čaka nova tekma. Na domačem ledu bodo gostili Steinbach Black Wings Linz. Avstrijska ekipa je sezono začela izjemno slabo, pestile so jo poškodbo, po več porazih je v svoje vrste pripeljala dva slovenska napadalca, ki sta bila še brez kluba: Luko Mavra in Kena Ograjenška. Sprva le do reprezentančnega premora, a sta oba prepričala trenerski štab in si prislužila pogodbo do konca sezone. Postala sta pomembna člena kolektiva, ki v zadnjem času navdušuje. Na zadnjih sedmih tekmah je izgubil le enkrat in se z dna lestvice močno povzpel. Trenutno je peti, z istim izkupičkom tekem (17) in točk (28) kot Olimpija.

Maver je na 14 tekmah dosegel sedem golov, na vrhu je izenačen z Brianom Leblerjem, in dodal štiri podaje, Ograjenšek pa je na 11 tekmah vpisal deset točk (štiri zadetke, šest asistenc). Ekipi sta se v tej sezoni enkrat že srečali, v Linzu so domači slavili s 4:2.

Olimpija: Prihaja nekaj velikega Pri ljubljanskem klubu so v četrtek zvečer na družbenih omrežjih napovedali, da bodo danes razkrili nekaj velikega. "Prihaja nekaj VELIKEGA! Komaj čakamo, da vam lahko povemo. Izdamo vam takoj po koncu tekme, v Hali Tivoli," so zapisali na omrežju in sledilce pozvali k ugibanju. Med komentarji se je odzval tudi novi strateški vlagatelj kluba, Kanadčan Alexandre Lefebvre, ki pravi, da je pred razkritjem "zelo navdušen". View this post on Instagram A post shared by Olimpija Ljubljana (@hk_olimpija)

Salzburg se je sredi tedna prebil v četrtfinale lige prvakov, danes pa gostuje pri trenutno vodilnem Fehervarju. Foto: EC-KAC/Pessentheiner

Derbi na Madžarskem

Derbi večera bo v Szekesfehervarju, kjer bo vodilno moštvo (Anže Kuralt) pričakalo aktualnega prvaka Salzburg, ki se je uspešno prebil v četrtfinale lige prvakov.

Gradec (Rok Tičar) bo gostil Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba), Pustertal pričakuje Dunaj, Innsbruck bo gostil Beljak, Vorarlberg pa Asiago.

