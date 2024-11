Zaradi varnostnega incidenta so danes evakuirali velik del južnega terminala londonskega letališča Gatwick, poroča britanski BBC. Pristojni so zatrdili, da gre za previdnostni ukrep, preiskava dogodka pa poteka. Policija je po lastnih navedbah na letališče prispela po odkritju domnevnega prepovedanega predmeta v prtljagi.

Terminal so pristojni organi zaprli malo pred poldnevom po srednjeevropskem času.

"Potniki med preiskavo ne bodo mogli vstopiti v južni terminal. Varnost potnikov in osebja je naša glavna prednostna naloga," so na omrežju X sporočili z letališča in dodali, da si prizadevajo situacijo čim prej razrešiti.

Policijo so po njenih navedbah na letališče poklicali po tem, ko je osebje v prtljagi odkrilo domneven prepovedan predmet. Preventivno je na letališče prispela tudi protibombna enota, navaja BBC.

Železniška storitev letališča Gatwick Express, ki centralni London in južno obalo Anglije povezuje z letališčem, do nadaljnjega ne obratuje. Pristojni so ljudi pozvali, naj tudi drugače ne prihajajo na letališče.