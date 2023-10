Olimpija v Celovcu brez pravih možnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po visoki nedeljski zmagi nad Asiagom (5:0) v petek gostovali pri Celovcu, za katerega igra Jan Muršak, njegov član je tudi Luka Gomboc. Ljubljančanom gre v gosteh odlično, kjer so zbrali vseh pet zmag, a tokrat je bil KAC premočan. Zmagal je s 4:0, za drugi gol na tekmi je podal Muršak.

Za negativen razplet petkove tekme je bilo dovolj le nekaj slabih minut ob koncu druge tretjine. Pred tem so bili hokejisti Olimpije do 37. minute povsem enakovredni in si priigrali tudi nekaj priložnosti za zadetek. Toda v vratih domačih je bil razpoložen Christian Engstrand, tako da je mreža na celovški strani mirovala. Prav tako pa je goste reševal vratar Lukaš Horak.

Foto: EC-KAC/Pessentheiner Gostje sredi tekme niso izkoristili niti igralca več, ko je bil na klopi za kaznovane Jan Muršak. Sledili sta dve zaporedni izključitvi na strani gostov, prvo so Ljubljančani prestali brez praske, pri drugi pa je Jesper Jensen plošček spravil v mrežo po le osmih sekundah. Ta zadetek je povsem ustavil goste; v nadaljevanju druge tretjine so z zmedeno igro v obrambi omogočili Celovčanom še več nevarnih akcij, po katerih so ti dosegli še dva gola v razmaku manj kot minute, tako da je bila tekma pri 3:0 v 40. minuti že skorajda odločena.

Gostje se sicer niso predali, zadnji del je bil spet bolj enakovreden, Marcel Mahkovec je imel lepo priložnost za zadetek. A domači vratar ni klonil, tik pred koncem pa so domači še četrtič premagali Horaka in postavili končnih 4:0. Ljubljančani tako ostajajo pri petih zmagah v sezoni in 15 točkah na devetem mestu.

Foto: EC-KAC/Pessentheiner Najskromnejše moštvo sezone Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc), ki je šele na prejšnji tekmi vknjižilo prvo zmago, je gostilo ekipo z vrha lestvice Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) in izgubilo z 2:5. Gregorc je podal za prvi gol domačih in nato dosegel drugega. Sabolič pa je podal za gol gostov za vodstvo s 4:2.

Innsbruck je s 6:3 premagal neprepričljivi Dunaj. Pri slednjem je Rok Tičar podal za dva gola. Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) niza porazov ni prekinil niti proti ekipi iz Szekesfehervarja (Anže Kuralt), ki je slavila s 6:3. Maver je podal za drugi gol domačih.

Liga ICE Petek, 20. oktober