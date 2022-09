Znan bo prvi pokalni finalist

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo znan prvi finalist hokejskega Pokala Slovenije. V Celju varovanci Gala Korena gostijo favorizirane železarje, ki jih vodi Gaber Glavič. Za drugo finalno vstopnico se bodo v sredo pomerili HK Slavija Junior in branilci lovorike, člani HK SŽ Olimpija.

Medtem ko so bili Celjani in Založani zaradi premajhnega števila sodelujočih že uvrščeni v polfinale, pa bi se morala večna tekmeca v pokalu prvič predstaviti v četrtfinalu.

Jeseničani bi morali palice prekrižati s HK Triglav Kranj, Ljubljančani pa s HDK Maribor, a sta bili tekmi zaradi težav z boleznijo in premajhnim številom igralcev odpovedani in registrirani s 5:0 v korist železarjev in zmajev.

Jeseničani in Ljubljančani so napredovali brez boja. Prvi se v polfinalu v gosteh merijo s HK LedX Celje, ki jih s trenerske klopi vodi Gal Koren, zanje pa po novem igra napadalec Jure Sotlar, drugi pa bodo vlogo favorita v sredo upravičevali v Zalogu proti HK Slavija Junior.

Finale bo 28. septembra, in sicer na terenu moštva, ki bo zmagalo na današnji polfinalni tekmi.