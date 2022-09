Jeseniško vodstvo zbudilo novinca, ki je napolnil gol železarjev

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so po uvodni zmagi Alpske lige - s 4:0 so premagali Cortino - drugo zmago iskali na gostovanju pri novincu v tekmovanju Hockey Unterland Cavaliers, a so bili pri tem neuspešni. Latvijski napadalec Rudolfs Polcs jih je sicer popeljal v vodstvo, a nato so gostitelji petkrat zatresli mrežo železarjev, poraz je ob koncu omilil Eric Pance, ki je postavil rezultat tekme (5:2).