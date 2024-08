Po uvodnem porazu OI vse bolj oddaljene, Slovence "teple" kazni

Slovenska hokejska reprezentanca je prvo tekmo olimpijskih kvalifikacij v Rigi z 2:4 izgubila s favorizirano gostiteljico Latvijo. S porazom so olimpijske igre vse bolj oddaljene. Nekaj teoretičnih možnosti za presenečenje in prvo mesto, ki vodi na olimpijske igre, kljub porazu še ima, a ni vse odvisno le od nje. Latvijci so bili kakovostnejši tekmec, ki je s pridom izkoriščal številne slovenske prekrške v napadalni tretjini in tri od štirih ploščkov za hrbet Gašperja Krošlja, ki je nemalokrat reševal rise in zaustavil kar 50 strelov, spravil z igralcem več. Naslednji obračun varovance Eda Terglava čaka že v petek ob 15. uri, ko bo zmaga proti Franciji nujna. Galski petelini so za uvod s 7:2 odpravili Ukrajino.

PP1 - gol z igralcem več Postava Slovenije: Krošelj, Pintarič; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Mašič, Sabolič, Tičar, Török; Podlipnik, Crnović, Drozg, Macuh, Kuralt; Maver, Ćosić, Jezovšek, Beričič, Tomaževič. Selektor: Edo Terglav.

Postava Latvije: Gudlevskis, Grigals; Rubins, Balinskis, Daugavins, Abols, Balcers; Zile, Jaks, Girgensons, Locmelis, Ri. Bukarts; Mamcics, Freibergs, Dzierkals, Batna, Ro. Bukarts; Cibulskis, Tralmaks, Egle, Krastenbergs, Indrasis. Selektor: Harijs Vitolins.

Slovenska hokejska reprezentanca je na olimpijskih igrah do zdaj nastopila dvakrat. Prvič leta 2014, ko je v Sočiju zaigrala v četrtfinalu in zasedla sedmo mesto, nato pa še štiri leta pozneje v Pjongčangu, ko je končala kot deveta. Tretji nastop na olimpijskih igrah bi Slovenci sprva morali loviti na Danskem, a ker so Belorusiji prižgali rdečo luč, so sledile spremembe v razporeditvi. Varovanci Eda Terglava tako poskušajo presenetiti v Rigi, kjer se od danes do nedelje merijo z Latvijo, Francijo in Ukrajino.

Za uvod so jim v svoji dvorani pred bučnim občinstvom nasproti stali Latvijci, ki so s pridom izkoriščali slovenske prekrške v napadalni tretjini, ki se jih je nabralo preveč. Gostitelji so tri zadetke dosegli z igralcem več in se na koncu veselili pomembne zmage.

Rok Tičar je v tretji minuti izenačil. Foto: LHF Do prvega gola so prišli že v drugi minuti, ko je na kazenski klopi sedel Jan Urbas, plošček pa je za hrbet Gašperja Krošlja pospravil Uvis Janis Balinskis in še dodatno razgrel ozračje. A rezultat ni vztrajal dolgo, pol minute kasneje je Rok Tičar premagal Kristersa Gudlevskisa in izenačil. V zaključku tretjine pa dve zaporedni izključitvi risov, drugo so Latvijci izkoristili, rezultat tretjine (2:1) je postavil Rudolfs Balcers.

Začetek druge tretjine domačih je bil silovit, v 26. minuti pa so prišli do srečnega zadetka, Martins Dzierkals ploščka ni dobro zadel, a je ta na poti do gola oplazil enega od igralcev in končal v golu. Luka Maver je v 35. streljal na gol, zadel enega od Latvijcev, znova prišel do strela in znižal na 2:3. V zaključku tretjine pa nova kazen Slovencev in nov gol gostiteljev. Krošelj je prvi strel ubranil, odbitka več ne in Latvijci so po 40 minutah vodili s 4:2. Zadnja tretjina je minila brez zadetkov, za kar je bil na slovenski strani v veliki merili zaslužen Krošelj, ki je na koncu zaustavil kar 50 strelov. Slovenci so jih sprožili 22.

To je bil 13. medsebojni dvoboj reprezentanc in 11. zmaga Latvijcev.

Latvijski navijači se veselijo pomembne zmage svojih hokejistov. Foto: LHF

Slovenci prav veliko časa za regeneracijo ne bodo imeli, drugo tekmo bodo igrali že v petek ob 15. uri, ko jim bo nasproti stala še druga na papirju višje rangirana reprezentanca Francija. Če želijo risi ohraniti teoretične možnosti za nastop na olimpijskih igrah, je zmaga proti galskim petelinom nujna.

Francozi zanesljivo do prve zmage

Na prvi tekmi v Rigi so Francozi prišli do zanesljive zmage nad Ukrajinci. Po prvi tretjini so vodili z 2:0, po polovici tekme že s 5:0, na koncu pa so zmagali s 7:2. Pod zadetke se je podpisalo sedem različnih strelcev. Galski petelini, ki so bili na olimpijskih igrah zadnjič leta 2002, bodo v petek ob 15. uri naslednji tekmec Slovencev.

Francozi so za uvod s 7:2 premagali Ukrajino. V petek ob 15. uri jih čakajo Slovenci. Foto: Guliverimage

Trije kvalifikacijski turnirji

Sočasno potekata še dva kvalifikacijska turnirja. V Bratislavi se merijo Slovaki, Kazahstanci, Avstrijci in Madžari. Na prvi tekmi dneva so Kazahstanci s 5:2 premagali Madžare, na drugi pa so Slovaki strli severne slovenske sosede (2:1).

V Aalborgu tekmujejo Danci, Norvežani, Britanci in Japonci. Za uvod so palice prekrižali Norvežani in Japonci. Slednji so povedli, zmage s 4:2 pa so se veselili Vikingi. Gostitelji Danci so s 3:1 premagali Britance.

Prvo mesto prinaša olimpijsko vozovnico.

Mesta na OI so si že zagotovili gostitelji Italijani ter osem najvišje uvrščenih reprezentanc s svetovne lestvice: Kanada, Finska, Rusija, ZDA, Nemčija, Švedska, Češka, Švica.

Seznam reprezentantov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Kometa/Češ), Matija PINTARIČ (Brûleurs de Loups /Fra), Žan US (Jesenice/Slo) Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija/Slo), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/Slo), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/Slo), Blaž GREGORC (Olimpija/Slo), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Fra), Bine MAŠIČ (Olimpija/Slo), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/Aut), Žiga PAVLIN (Olimpija/Slo) Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/Slo), Jan DROZG (Amur/Rus), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/Nem), Žan JEZOVŠEK (Lindau/Nem 3), Anže KURALT (Fehervar/Mad), Rok MACUH (Olomuc/Češ), Luka MAVER (-), Robert SABOLIČ (Olimpija/Slo), Rok TIČAR (Graz 99/Aut). Blaž TOMAŽEVIČ (Olimpija/Slo), Matic TÖRÖK (KooKoo/Fin), Jan URBAS (Bremerhaven/Nem), Miha VERLIČ (Bremerhaven/Nem).

