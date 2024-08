Slovenci za ohranitev nekaj olimpijskih upov potrebujejo zmago

Olimpijske kvalifikacije Petek, 30. avgust

Slovenski hokejisti pod vodstvom Eda Terglava v Rigi skušajo presenetiti in se še tretjič v samostojni državi uvrstiti na olimpijske igre. A že po uvodni tekmi so njihove možnosti za preboj na tekmovanje petih krogov majhne. Latvijci so v četrtek upravičili vlogo favoritov in s pridom izkoriščali izključitve Slovencev, v vratih katerih se je s 50 obrambami izkazal Gašper Krošelj. Tri od štirih zadetkov so dosegli z igralcem več, na koncu pa do pomembne zmage prišli s 4:2.

Slovenci prav veliko časa za regeneracijo niso imeli, že ob 15. uri jih čaka drugi tekmec, Francija. Če želijo biti po tem srečanju še v teoretičnih kombinacijah za olimpijsko vozovnico, nujno potrebujejo zmago.

"Vedeli smo, kakšna bo tekma. O tem smo se veliko pogovarjali, vedeli smo, da bodo odločali buliji in igra z igralcem več ali manj. Veliko bulijev smo izgubili, mislim, da smo jih dobili le 30 odstotkov. Posledično so imeli po tem Latvijci več ploščka na svojih palicah. Pa izključitve, nekaj nepotrebnih, a tako pač je. Bilo pa je tudi veliko pozitivnega. Delali smo 60 minut, nismo odnehali. Fantje so se borili, pokazali značaj. Gremo naprej, tukaj se lahko še marsikaj zgodi, ne bomo se predali," je po porazu z Latvijo dejal Terglav.

Edo Terglav upa na bolj disciplinirano igro varovancev. Foto: www.alesfevzer.com

Zvečer bodo Latvijci drugo zmago iskali proti Ukrajini.

V soboto sledi tekmovanja prost dan, v nedeljo ob 12. uri pa bodo Slovenci zadnjo tekmo kvalifikacij odigrali proti Ukrajincem.

Na olimpijske igre vodi prvo mesto na turnirju.

Trije kvalifikacijski turnirji, tri vstopnice

Sočasno potekata še dva kvalifikacijska turnirja. V Bratislavi se merijo Slovaki, Kazahstanci, Avstrijci in Madžari. Kazahstanci so v četrtek premagali Madžare, Slovaki pa s tesnim izidom severne slovenske sosede.

V Aalborgu tekmujejo Danci, Norvežani, Britanci in Japonci. Za uvod so Norvežani premagali Japonce, Danci pa Britance.

Mesta na OI so si že zagotovili gostitelji Italijani ter osem najvišje uvrščenih reprezentanc s svetovne lestvice: Kanada, Finska, Rusija, ZDA, Nemčija, Švedska, Češka, Švica.

Če bi Rusom gorela rdeča luč za nastop na OI, bi se sprostilo eno mesto, ki bi ga morda lahko zavzela druga najboljša reprezentanca z enega od zadnjih treh kvalifikacijskih turnirjev.

Seznam reprezentantov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Kometa/Češ), Matija PINTARIČ (Brûleurs de Loups /Fra), Žan US (Jesenice/Slo) Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija/Slo), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/Slo), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/Slo), Blaž GREGORC (Olimpija/Slo), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Fra), Bine MAŠIČ (Olimpija/Slo), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/Aut), Žiga PAVLIN (Olimpija/Slo) Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/Slo), Jan DROZG (Amur/Rus), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/Nem), Žan JEZOVŠEK (Lindau/Nem 3), Anže KURALT (Fehervar/Mad), Rok MACUH (Olomuc/Češ), Luka MAVER (-), Robert SABOLIČ (Olimpija/Slo), Rok TIČAR (Graz 99/Aut). Blaž TOMAŽEVIČ (Olimpija/Slo), Matic TÖRÖK (KooKoo/Fin), Jan URBAS (Bremerhaven/Nem), Miha VERLIČ (Bremerhaven/Nem).

1. Francija 1 tekma - 3 točke

2. Latvija 1 - 3

3. Slovenija 1 - 0

4. Ukrajina 1 - 0 Nedelja, 1. september

12.00 Slovenija – Ukrajina

16.00 Latvija – Francija



Četrtek, 29. avgust

Francija : Ukrajina 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

Latvija :Slovenija 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

