Hokejska Olimpija močnejša za Američana, ki je včeraj z ekipo postal državni prvak

Ameriški napadalec Trevor Gooch je novi član hokejskega kluba SŽ Olimpija, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Osemindvajsetletni Američan je to sezono z Aalborg Pirates osvojil dansko prvenstvo, danes pa podpisal pogodbo z Olimpijo.

Trevor Gooch je bil minulo sezono med najboljšimi strelci danske lige, na 64 tekmah v rednem delu in končnici je dosegel 55 točk (26 golov in 29 podaj). Pred prihodom v Aalborg je igral v ameriški ligi ECHL v dresu moštva Reading Royals ter na 65 tekmah dosegel 73 točk.

Nova okrepitev: v Tivoli prihaja odlični strelec Trevor Gooch! 🔥🏒💪🏻



Trevor Gooch je včeraj dvignil pokal zmagovalca danske Metal Ligaen, v naslednji sezoni pa se bo boril na tivolskem ledu!



Trevor, dobrodošel v Ljubljani!



Več: https://t.co/fhIkWhEWSx pic.twitter.com/vZbASxXJta — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) April 26, 2023

"Za prihod v Ljubljano sem se odločil, ker tu vidim odlično priložnost. Veselim se izziva in bom po svojih najboljših močeh pomagal klubu, da se vrne na zmagovita pota. Slišal sem same dobre stvari o mestu, zato sem navdušen, da se podajam novim izzivom naproti," je v izjavi za ljubljansko zasedbo dejal 28-letni Američan.

"Trevor je odličen strelec, ki se dobro odkriva in zna izkoristiti tako ustvarjene priložnosti za gol. Je močan in energičen napadalec, ki je točkovno zelo učinkovit. Njegovi nekdanji soigralci in trenerji so pohvalili tudi njegov moštven duh in predanost ekipi," pa je o novi okrepitvi dejal Anže Ulčar, direktor SŽ Olimpije.

Ljubljančani so v tej sezoni lige ICEHL zasedli 12. mesto med 13 ekipami in ostali brez končnice. Na domačih tleh pa so osvojili dvojno krono s pokalnim in državnim naslovom.