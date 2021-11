Velika zmaga Celovca, Muršakovi so se znesli nad Mannheimom

Aktualni prvak lige IceHL Celovec, v dresu katerega tudi v tej sezoni drsa Rok Tičar, je imel kar nekaj težav s poškodbami, tako da je pred izločilnim delom lige prvakov iz podružnične ekipe EC-KAC Future Team, ki sicer igra v Alpski ligi, vpoklical izkušnje v obliki slovenskega branilca Andreja Tavžlja, ki je ob debiju v tem tekmovanju igral slabih 18 minut.

Celovčani so se trenutno tretjemu moštvu švedske lige SHL Leksandsu odlično zoperstavili in si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost (4:0). Eden od največjih junakov zmage Korošcev je bil vratar Sebastian Dahm, zaustavil je vseh 36 poskusov gostov, domači so sprožili 21 strelov. Johannes Bischofberger je k zmagi prispeval dva gola in dve asistenci.

Jan Muršak je s Frölundo z 10:1 slavil v Mannheimu. Foto: Guliverimage

Muršakovi napolnili gol Nemcev

Zmagovalec zadnjih dveh izvedb lige prvakov, švedski klub Frölunda Gothenburg, za katerega igra nekdanji kapetan slovenske reprezentance Jan Muršak, je svoje delo v osmini finala skoraj že opravil.

Švedi so na gostovanju pri vodilni ekipi nemškega prvenstva Adler Mannheimu, pri kateri se ubadajo z izbruhom koronavirusa (pogrešali so trenerja in osem igralcev), slavili s kar 10:1. Štajerec je ob visoki zmagi vknjižil podajo.

V sredo slovenski pridih na obeh straneh Rdeči biki, ki jim v napadu pomaga Aljaž Predan, bodo v sredo gostovali pri Rouenu vratarja Matije Pintariča. Foto: Matic Klanšek Velej/Gepa/Guliverimage

Zadnja tekma osmine finala bo v sredo, ko bo francoski Rouen, v vratih katerega že vrsto let stoji Matija Pintarič, gostil ekipo Red Bull Salzburg, za katero igra tudi Aljaž Predan.

Gre za ponovitev osmine finala iz sezone 2018/19. Kluba sta v Franciji takrat najprej remizirala (3:3), na povratni tekmi pa so Salzburžani zanesljivo zmagali (5:1) in napredovali.

Povratne tekme bodo 23. in 24. novembra.