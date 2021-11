Nenadejana priložnost za Andreja Tavžlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdesetkani Celovčani gostijo Leksands. Računali bodo tako na Roka Tičarja (sredina) kot tudi na Andreja Tavžlja, ki so ga vpoklicali iz podružnične ekipe.

Zdesetkani Celovčani gostijo Leksands. Računali bodo tako na Roka Tičarja (sredina) kot tudi na Andreja Tavžlja, ki so ga vpoklicali iz podružnične ekipe. Foto: Guliverimage

Torek prinaša sedem od osmih obračunov osmine finala hokejske lige prvakov, v kateri bodo nastopili štirje klubi, za katere igrajo tudi slovenski legionarji.

Izkušeni slovenski branilec na pomoč proti Švedom

Aktualni prvak lige IceHL Celovec, v dresu katerega tudi v tej sezoni drsa Rok Tičar, je v svoji skupini osvojil prvo mesto in se prvič v zgodovini tekmovanja prebil v izločilne boje. Korošci, ki so zadnjo tekmo skupinskega dela odigrali z delom druge ekipe (zaigral je tudi Rok Kapel), bodo v boju za četrtfinale palice prekrižali z lanskim četrtfinalistom švedske lige SHL Leksandsom, trenutno tretjo ekipo lige.

Uvodno srečanje bodo odigrali v Celovcu, kjer se spopadajo s številnimi poškodbami, tako da so pomoč poiskali tudi v svoji podružnični ekipi EC-KAC Future Team. Na večernem dvoboju s švedsko ekipo jim bo tako pomagal tudi kapetan Future Team, slovenski branilec Andrej Tavželj, ki bo pri 37. debitiral v hokejski ligi prvakov in postal drugi najstarejši debitant tekmovanja. Dolgoletni kapetan Jesenic se je po koncu lanske sezone preselil na Koroško.

Der EC-KAC hat heute die 32. und letzte Registrierung (eines Feldspielers) für den #CHL-Spielbetrieb vorgenommen: Future Team-Kapitän Andrej Tavželj avanciert morgen zum zweitältesten Debütanten in einem Bewerbsspiel der Kampfmannschaft seit 1965. #Rotjacken #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/93v3OvsIuI — EC-KAC (official) (@EC_KAC) November 15, 2021

Muršakovi v Nemčiji

Na delu bo danes tudi zmagovalec zadnjih dveh izvedb lige prvakov, švedski klub Frölunda Gothenburg, za katerega igra nekdanji kapetan slovenske reprezentance Jan Muršak. Švedi so skupinski del končali na prvem mestu, v osmini finala jim bo nasproti stal nemški prvoligaš Adler Mannheim.

Frölunda Jana Muršaka gostuje v Nemčiji. Foto: Guliverimage

Prva tekma bo na terenu trenutno vodilne ekipe nemškega prvenstva, pri kateri se ubadajo z izbruhom koronavirusa, pogrešali pa bodo trenerja in osem igralcev, a obljubljajo, da vodilnega kolektiva SHL in štirikratnega zmagovalca lige prvakov, pri katerem prav tako nimajo popolnega kadra, ne pričakujejo z belo zastavo.

Rdeči biki, ki jim v napadu pomaga Aljaž Predan, bodo v sredo gostovali pri Rouenu vratarja Matije Pintariča. Foto: Matic Klanšek Velej/Gepa/Guliverimage

V sredo slovenski pridih na obeh straneh

Zadnja tekma osmine finala bo v sredo, ko bo francoski Rouen, v vratih katerega že vrsto let stoji Matija Pintarič, gostil ekipo Red Bull Salzburg, za katero igra tudi Aljaž Predan. Gre za ponovitev osmine finala iz sezone 2018/19. Kluba sta v Franciji takrat najprej remizirala (3:3), na povratni tekmi pa so Salzburžani zanesljivo zmagali (5:1) in napredovali.

Povratne tekme bodo 23. in 24. novembra.