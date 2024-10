Slovenski trio v Prago po potrditev izločilnih bojev, Zupančičevi bodo poskušali presenetiti Nemce

Brez napredovanja je ostal Fehervar AV19 Anžeta Kuralta, ki je predzadnji obračun odigral v torek na zahtevnem gostovanju pri aktualnem švedskem prvaku Skelleftei in se dobro držal. Na koncu so izgubili z 2:4. Slovenski napadalec je na ledu preživel slabih 13 minut, dvakrat streljal na gol in si prislužil malo kazen.

Anže Kuralt je s soigralci izgubil še petič v tej sezoni lige prvakov, švedskemu prvaku so priznali premoč z 2:4. Foto: Guliverimage

V predtekmovanju lige prvakov nastopa 24 klubov. Vsak odigra šest tekem, nato najboljših 16 s skupne lestvice napreduje v izločilne boje. Zmagovalec bo znan februarja prihodnje leto. Naslov brani švicarski Geneve Servette.

Hokejska liga prvakov, pete tekme:

Torek, 8. oktober

Sreda, 9. oktober

Lestvica

