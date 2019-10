Pirova zmaga Saboličevih, napredoval le Muršak

Robert Sabolič je na sredini tekmi svojemu moštvu z zadetkom in podajo pomagal do zmage nad Bansko Bystrico. Kljub zmagi so Švicarji ostali brez napredovanja.

Robert Sabolič je na sredini tekmi svojemu moštvu z zadetkom in podajo pomagal do zmage nad Bansko Bystrico. Kljub zmagi so Švicarji ostali brez napredovanja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V hokejski ligi prvakov je končan skupinski del tekmovanja. Iz vsake skupine sta v osmino finala napredovali prvo- in drugouvrščeno moštvo. Od ekip s slovenskim pridihom si je izločilne boje zagotovil le Bern Jana Muršaka, ki je v torek s 3:1 premagal Grenoble. Ambri-Piotta Roberta Saboliča (gol in podaja) je v sredo s 4:3 premagala Bansko Bystrico, a tekmovanje končala točko za drugim mestom in se poslovila od nadaljnjih bojev. Za slovo od tekmovanja je visok poraz vknjižil Gradec Kena Ograjenška. Žreb parov osmine finala bo v petek

Švicarski prvak Bern, za katerega igra slovenski napadalec Jan Muršak, je na torkovem gostovanju pri Grenoblu, ki ga trenira Edo Terglav, zmagal s 3:1 in si v izenačeni skupini zagotovil napredovanje v osmino finala. Francozi so zasedli zadnje mesto skupine E in končali sezono v ligi prvakov.

Švicarski prvoligaš Ambri-Piotta Roberta Saboliča je pred torkovim spopadom Red Bull Munchna in Farjestad BK še ohranjal upe na napredovanje, a po tem, ko so Švedi ugnali Nemce, so bili upi Saboličevih pokopani še pred njihovim sredinim obračunom z Bansko Bystrico. Švicarji so Slovake premagali s 4:3, slovenski napadalec je podal za 1:0 in izenačil na 3:3, a končali na tretjem mestu skupine.

Ken Ograjenšek se je s soigralci Gradca (ta se ubada s številnimi poškodbami) od lige prvakov v sredo poslovil z visokim porazom pri češkem elitnoligašu Mountfield Hradec Kralove (1:7) in tekmovanje končal na zadnjem mestu skupine H.

Bern Jana Muršaka si je zagotovil napredovanje v osmino finala lige prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Kdo je napredoval?

Švedski Frölunda, Djurgården, Färjestad, Luleå in Skellefteå, švicarski Biel, Zug, Lozana in Bern, nemški Adler Mannheim, Red Bull München in Augsburger Panthers, češka Mountfield Hradec Kralove in Plzen, finska Tappara, beloruski Junost Minsk.

