Terglavovi slavili na Švedskem, Bern brez Muršaka na Finskem

Francoski prvak Grenoble, ki ga trenira Slovenec Edo Terglav, je na gostovanju na Švedskem na kolena spravil četrtfinalista tamkajšnje elitne SHL lige zadnje sezone Skellefteia AIK. Izkazal se je vratar Lukas Horak, ki je zaustavil 38 poskusov domačinov. To je prva zmaga Francozov v ligi prvakov v tej sezoni, sicer pa druga.

V isti skupini je slavil tudi švicarski prvak Bern, katerega dres nosi Jan Muršak. A Štajerec pri finskem podprvaku Kärpät Oulu ni igral. Muršak je petkovo uvodno tekmo lige prvakov zaradi prekrška s komolcem predčasno končal, nato pa prejel še prepoved igranja na eni tekmi. Švicarji, ki so po 15. minutah zaostajali z 0:2, so priredili preobrat in do prve zmage prišli v podaljšku.

Gradec je pri Cardiffu izgubil po kazenskih strelih. Foto: Sportida

Po zmagi po kazenskih strelih nad branilci naslova (Frolundo – izgubil je tudi drugo tekmo) v prvem krogu tekmovanja je Gradec Kena Ograjenška tudi na drugem srečanju obogatil točkovni račun, a tokrat je vknjižil točko, saj je pri aktualnem prvaku britanske lige EIHL Cardiff Devils izgubil po loteriji (2:3). Celjan je tudi tokrat podal, in sicer za vodstvo z 1:0.

Brez točke pa po dveh krogih ostaja švicarski prvoligaš Ambri-Piotta, ki mu od te sezone pomaga Robert Sabolič. Švicarji so pri polfinalistu najkakovostnejše švedske SHL Färjestadu izgubili z 1:2.

Tekmovanje se bo nadaljevalo v četrtek.

