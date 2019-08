Muršak predčasno pod prho, velika zmaga Ograjenškovih

Do velike zmage so v petek prišli člani Gradca, katerega dres nosi slovenski napadalec Ken Ograjenšek. Graški panterji so po kazenskih strelih s 6:5 na kolena spravili švedskega prvaka in lanskega zmagovalca lige prvakov Frölundo. Avstrijsko moštvo je v Skandinaviji vodilo s 5:3 – Ograjenšek je podal za +2 –, na koncu pa tekmecu dopustilo točko.

Po kazenskih strelih se je razpletlo tudi srečanje med četrtfinalistom švedske elitne lige Skellefteå AIK in švicarskim prvakom Bernom, za katerega igra Jan Muršak. Švedi so zmagali s 3:2, slovenski napadalec pa je moral zaradi prekrška s komolcem v 29. minuti predčasno pod prho.

29' 5-Minuten Powerplay für @skelleftea_aik Jan Mursak muss wegen einem Ellbogencheck unter die Dusche. *0:0 pic.twitter.com/zRBPdUW3RV — SC Bern (@scbern_news) August 30, 2019

V isti skupini je Grenoble trenerja Eda Terglava gostoval pri finskemu podprvaku Kärpät Oulu in izgubil z 1:3.

Saboličevi začeli s porazom

Kot prvi od Slovencev je bil v četrtek na delu napadalec Robert Sabolič, ki je s švicarskim prvoligašem Ambri-Piotta gostoval pri podprvaku tekmovanja Red Bull München in izgubil z 0:3.

Robert Sabolič je s soigralci Ambri-Piotta ligo prvakov odprl s porazom z 0:3. Foto: Peter Podobnik / Sportida

Tudi v novi sezoni hokejske lige prvakov sodeluje 32 moštev, razdeljenih v osem skupin. V skupinskem delu, ki poteka med 29. avgustom in 16. oktobrom, vsaka ekipa v skupini odigra po dve tekmi z vsakim nasprotnikom (doma in v gosteh). Najboljša kolektiva vsake skupine se bosta po skupinskem delu uvrstila v osmino finala, ki se bo začela 12. novembra. Finale, v katerem bo le ena tekma, bo na sporedu 4. februarja.

Skupina G, 1. krog

Skupina E, 1. krog

Skupina H, 1. krog

