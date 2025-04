Olimpija že lahko ubrani naslov prvaka

Hala Tivoli bo ob 19. uri prizorišče druge finalne tekme državnega hokejskega prvenstva med HK Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Ljubljansko moštvo je v torek na Jesenicah upravičilo vlogo favorita (4:1), tako da si lahko z večerno zmago že zagotovi naslov prvaka, saj ekipi igrata na dve zmagi. Če bi železarjem uspelo serijo izenačiti, bi prvak postal znan v nedeljo. Olimpija (različni pravni subjekti) je do zdaj osvojila 19 naslovov in tako lahko danes osvoji 20. naslov za ljubljanski hokej.