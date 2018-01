Dva slovenska obračuna, brez sprememb v boju za šesto mesto

Liga EBEL, med 19. in 21. januarjem

Hokejisti vodilnega Dunaja so v 42. krogu v soboto gostili Bolzano in tesno izgubili (2:3). Preostale tekme so odigrali v nedeljo. Ken Ograjenšek se je z Gradcem mudil na pomembnem gostovanju v boju za končnico. A pri Salzburgu, pri katerem se je v soboto brez prejetega zadetka izkazal vratar Luka Gračnar, je izgubil s 3:8.

Dogajanje v 42. krogu

Drugi slovenski obračun je bil na Predarlskem, kjer je Dornbirn Žige Panceta pričakal Fehervar Aleša Mušiča in Luke Vidmarja. Domači so zmagali šele po podaljšku, Pance in Mušič sta svojima ekipa pomagala z asistencama. Beljak Mihe Verliča in Štebiha je bil poražen v Innsbrucku in po novem porazu zdrsnil na zadnjem mesto lestvice, Celovec Mitje Robarja pa je v derbiju dneva doma priznal premoč Linzu.

Medveščak je pred domačimi gledalci klonil proti Znojmu, ki tako ne zaseda več dna lestvice.

Lestvica Vienna Capitals* 41 tekem – 87 točk Black Wings Linz* 42 – 78 Red Bull Salzburg* 42 – 76 KAC Celovec* 42 – 70 Innsbruck* 42 – 69 Medveščak 41 – 58

............................................................... Graz 99ers 42 – 57 Dornbirn 42 – 56 Bolzano 42 – 55 Fehervar 42 – 51 Znojmo 42 – 49 VSV Beljak 42 – 47 *Moštvo je že v končnici. Po 44 krogih prvega dela si najboljših šest ekip že zagotovi četrtfinalno vstopnico. Po prvem delu se 12 ekip razdeli v dve skupini po šest –zgornji in spodnji dom. Zgornji igra za razporeditev od prvega do šestega mesta, spodnji pa se med seboj udari za dve preostali četrtfinalni vstopnici.

Dogajanje v 41. krogu

Na neposredno uvrstitev v končnico – vstopnica je le še ena – lahko še vedno računata tudi Dornbirn Žige Panceta in Gradec Kena Ograjenška, ki sta se v petek udarila med seboj. Po podaljšku so slavili graški panterji, ki so zapravili vodstvo s 4:1. K zmagi s 6:5 je Ograjenšek prispeval zadetek za vodstvo z 2:1 in podajo za 3:1. Pance je ob porazu podal za znižanje na 2:4.

Gradec Kena Ograjenška je v gosteh vodil že s 4:1, nato zapravil prednost, po podaljšku pa le zmagal s 6:5. Foto: Sportida

Po petih zaporednih porazih je le zmagal Beljak Mihe Verliča in Mihe Štebiha, pri katerem imajo velike finančne težave. Korošci so s 4:1 na kolena spravili drugi Linz. Slovenca sta prispevala podajo za končnih 4:1 – zadetek so dosegli v prazen gol.

Znojmo, za katerega se je ugibalo, ali bo zaradi finančnih težav po tej sezoni končal igranje v ligi EBEL, a se je, tako kot vsi preostali, prijavil za prihodnjo sezono, je premagal Bolzano.

Krog sta v soboto končala Salzburg Luke Gračnarja ter Fehervar Luke Vidmarja in Aleša Mušiča, ki ga bo tudi v prihodnji sezoni vodil Hannu Järvenpää. Z 2:0 so zmagali rdeči biki, pri katerih je po dolgem času branil vratar Gračnar in se izkazal brez prejetega zadetka. Zaustavil je vseh 29 strelov.

Po 44 krogih se bo najboljših šest moštev uvrstilo neposredno v četrtfinale, preostala se bodo pomerila za dve prosti mesti. Vodilna šesterica bo med seboj igrala za razvrstitev.