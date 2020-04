Dunajski hokejski klub navijačem ponudil zaščitne maske v klubskih barvah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski hokejski klub Vienna Capitals je odkril zelo donosno tržno nišo ter se hitro prilagodil potrebam časa v boju proti širjenju koronavirusne bolezni. Vsem navijačem je prek svoje spletne trgovine ponudil zaščitne maske za obraz, ki prekrijejo usta in nos, v klubskih barvah in z logotipom kluba, v dveh barvah, rumeni in črni.

📢 Ab sofort online in 2 Designs erhältlich! Der gelb-schwarze Mund-Nasen-Schutz zum Preis von EUR 6,90. 💯💛🖤 Ein Euro davon geht direkt an MOMO Wiens mobiles Kinderhospiz. 😀

️🛒 SHOP: https://t.co/QcoLDUX5te

👉 INFOS: https://t.co/oOAfsZnP1v#VIC | #BleibtsDaham pic.twitter.com/v6UAuyfMiD — Vienna Capitals (@viennacapitals) April 8, 2020

Cena maske je 6,90 evra. Na njej pa je napis v angleščini Skupaj. Ena misija.

Vienna Capitals je avstrijski hokejski klub, ki igra v avstrijski ligi Ebel, v kateri sta v preteklosti nastopala tudi oba najboljša slovenska kluba z Jesenic in Ljubljane. Domače tekme igra na Dunaju v Avstriji. Njegova dvorana se imenuje Albert Schultz ledna dvorana. Avstrijsko prvenstvo so Vienna Capitals osvojili dvakrat, v letih 2005 in 2017.

Po navedbah kluba bo vsak evro od prodanega izdelka doniran mobilnemu otroškemu hospicu MOMO, dunajski otroški paliativni oskrbi.

Nošenje mask v Avstriji obvezno

Tudi v Avstriji bo od naslednjega tedna naprej obvezno nošenje zaščite za usta in nos. V avstrijskih supermarketih je maska že nekaj dni obvezna. Nakupovanje brez zaščite za usta in nos zaradi pandemije ni več dovoljeno. V prihodnosti bo ta zahteva veljala tudi za javni prevoz na Dunaju in vse odprte poslovne prostore.

"Tako, da imate v teh težkih časih maske vedno s seboj in hkrati lahko pokažete, za kateri najljubši klub vam bije v srcu. Od zdaj naprej obstajajo zaščitne maske v klubskih barvah z logotipom Vienna Capitals," so Prestolniki zapisali na spletnih straneh.

Solidarnost pa so izkazali dunajski hokejski navijači, ki nudijo pomoč pri vsakodnevnih opravilih ljudem, ki zaradi krize že nekaj tednov ne smejo ali pa ne bodo smeli zapustiti svojega stanovanja ali hiše. Seveda bo klub vse navijaške prostovoljce opremil s svojimi klubskimi zaščitnimi maskami, so obljubili.