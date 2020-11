Jeseničani po dolgem času znova v boj za točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo odigrali prvo srečanje po treh tednih. Z ledu in tekmovalnega ritma jih je oddaljilo več pozitivnih testov na novi koronavirus. Varovanci Mitje Šivica, po novem jim bo pomagal tudi Sašo Rajsar, ki je uspešno prestal preizkušnjo, so se v soboto vrnili na treninge, danes pa se bodo še na tekme. V okviru državnega prvenstva se bodo pomerili z mladimi železarji HD Hidria Jesenice. Predvideni sta še tekmi DP HK MK Bled - HK True Celje in HK Slavija Junior - HK Triglav Kranj.