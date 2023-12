V živo: Na večnem derbiju trije goli že v prvi tretjini

Torkov večer je v znamenju hokejskega večnega derbija med Jeseničani in Ljubljančani. Vodilni železarji so v sklopu drugega dela državnega prvenstva zmaje pričakali v Podmežakli (19.00). Po prvi tretjini je bilo na semaforju 1:2. Uro prej se je začela tekma v Kranju med Triglavom in Celjem.

Oči ljubiteljev hokeja so usmerjene na Gorenjsko, kjer si nasproti stojita večna tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane. To je njun prvi obračun v sklopu drugega dela državnega prvenstva, v katerem po dveh zmagah trenutno vodijo varovanci Gabra Glaviča z maksimalnimi šestimi točkami. Olimpija ima po dveh od šestih tekem na računu prav tako dve zmagi, a točko manj, saj je Celjane premagala šele po kazenskih strelih. Zmagovalec večernega dvoboja bo po tem krogu vodil.

V Podmežakli se je v uvodnih minutah bolj slišalo navijače iz Ljubljane in njihovi ljubljenci so tudi prvi dosegli gol, pravzaprav kar dva v sedmi minuti tekme. Najprej je zadel Miha Beričič, nato še Maris Bičevskis. Urban Sodja je v 13. minuti poskrbel za znižanje izida na 1:2. V zaključku prve tretjine so imeli domači z igralcem več dva izvrstna strela, a je gostujoči vratar oba branil.

Gostiteljem v zadnjem času v Alpski ligi ni šlo vse po željah, na zadnjih petih tekmah so le enkrat zmagali in so trenutno na zadnjem mestu, ki zagotavlja neposredno končnico, šestem. Olimpija, ki igra na višji tekmovalni ravni v IceHL, je na zadnjih štirih tekmah premagala koroška tekmeca iz Celovca in Beljaka, izgubila pa s prvaki Salzburžani in na zadnjem srečanju z Gradcem, ki je po izgubi točk za zeleno mizo na zadnjem mestu.

Ekipi sta se pred začetkom tekmovalne sezone srečali v okviru Mednarodne poletne hokej lige Bled 2023, s 4:1 so zmagali Ljubljančani, ki jim pripada vloga papirnatega favorita. A ta vsaj na slovenskih derbijih, na katerih pogosto več želje kažejo železarji, ne zmaguje vedno. Kako bo tokrat?

Drugi derbi državnega prvenstva med Jesenicami in Olimpijo bo 30. januarja 2024 v Ljubljani.

Celjani gostujejo v Kranju. Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje

Na drugi torkovi tekmi se merijo hokejisti HK Triglav Kranj in HK RST-Pellet Celje. Obe ekipi sta v tem delu še brez zmage, Celjani imajo na računu eno točko, ki so jo odščipnili Olimpiji, Kranjčani pa so pri nič točkah.

Finalista bosta znana konec januarja

V drugem delu, ki bo trajal do konca januarja prihodnje leto, štiri moštva (HDD Sij Jesenice, HK RST-Pellet Celje, HK Triglav, HK SŽ Olimpija) igrajo po dvokrožnem sistemu. Najboljši ekipi se bosta uvrstili v finale državnega prvenstva, ki bo na sporedu po končanih mednarodnih klubskih tekmovanjih, v katerih nastopata oba finalista.

Pričakovati gre, da se bosta za naslov, če ne bo presenečenj, pomerila prav večna tekmeca.

