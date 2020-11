Olimpija ugnala mlade železarje

Po ponedeljkovi zmagi HK SŽ Olimpija nad HK True Celje, do katere so Ljubljančani prišli v zadnjih dveh minutah srečanja, so zmaji v torek - igrali so v močnejši postavi kot dan prej - vknjižili nove točke državnega prvenstva. V Tivoliju so s 5:2 premagali mlade železarje, HD Hidria Jesenice, in po petih tekmah ostali stoodstotni. V sredo bo ekipa Bleda (pet tekem, dve zmagi) gostila Slavijo Junior (šest tekem, tri zmage).