Jeseničani pričakujejo kranjske orle

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo na domačem ledu iskali nove točke državnega prvenstva, v katerem so po šestih tekmah pri maksimalnih 18 točkah. V dvorano Podmežakla prihajajo člani HK Triglav Kranj, ki so po osmih tekmah pri štirih zmagah in prav toliko porazih.