Jeseničani po zaključna ploščka za prvaka, Olimpija po izenačenje

Jeseničani in Ljubljančani se bodo zvečer na Gorenjskem pomerili na drugi finalni tekmi državnega prvenstva. Na prvi so v petek zmagali železarji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dvorana Podmežakla bo ob 20. uri prizorišče druge finalne tekme hokejskega državnega prvenstva med večnima tekmecema HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. Na uvodnem obračunu v Tivoliju so s 5:2 slavili železarji, ki bi si z domačo zmago priigrali zaključna ploščka za prvaka. Ljubljančani so odločeni, da serijo, v kateri igrajo na tri zmage, izenačijo.

V finalu slovenskega hokejskega prvenstva se tudi letos merijo Ljubljančani in Jeseničani. Olimpija je redni del končala pred gorenjsko ekipo, tako da ima v seriji na tri zmage prednost domačega ledu. Te, podobno kot nekaterih tekmah v zadnjem času, ni izkoristila. V petek so v Tivoliju s 5:2 slavili železarji, ki so s pridom izkoriščali kazni gostiteljev in dodobra napolnili gol Tilna Spreitzerja (prvi vratar Paavo Hölsä zaradi poškodbe ni branil).

"Tekma je bila težka. Sploh za nas, saj 14 dni nismo imeli tekme. Ponosen sem na fante, igrali smo dobro, tako kot smo se dogovorili, dosegli več zadetkov in na koncu zmagali. Vsekakor bo zdaj doma lažje. S fanti bomo dali vse od sebe, da zmaga ostane v Podmežakli," je po zmagi v pogovoru za RTV Slovenija povedal napadalec Žan Jezovšek.

Če bo Jeseničanom zvečer uspelo zmagati doma, si bodo priigrali dva zaključna ploščka za prvaka. Prvega bi nato lahko izkoristili na tretji tekmi v sredo v Tivoliju. Finski branilec Olimpije Juuso Pulli upa, da bodo že zvečer serijo podaljšali na štiri tekme.

"Na prvi tekmi so začeli močno, na začetku so pritisnili, a nato smo stvari vzeli volj pod kontrolo mi, si ustvarili kar nekaj priložnosti, a nismo zadeli. Dosegli so nekaj srečnih golov, ki jih nismo uspeli preprečiti. Nabrali smo si preveč kazni. To moramo popraviti do prihodnje tekme. Pričakujem nov težek, izenačen obračun, z visokim tempom. Upam, da bomo našli način in zmagali," pravi 29-letni steber obrambe zmajev.

Ti branijo naslov državnega prvaka iz leta 2019, lani so namreč tekmovanje zaradi pandemije tekmovanje predčasno prekinili in ga niso dokončali.