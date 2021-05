Ljubljančani na Gorenjskem do zmage in izenačenja serije

Hokejisti Olimpije so v dvorani Podmežakla slavili z 2:1 in izenačili finalno serijo.

Hokejisti Olimpije so v dvorani Podmežakla slavili z 2:1 in izenačili finalno serijo. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Hokejisti SŽ Olimpije so v drugi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Sij Acroni Jesenice z 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) in izenačili izid v zmagah na 1:1.

Na današnjo drugo tekmo finala so s prednostjo prišli domači, saj so na prvi izničili prednost domačega ledu ljubljanske zasedbe, ko so v Tivoliju slavili s 5:2. Prednost je resda bolj simbolična, saj zaradi omejitev letošnjega finala in derbija najboljših slovenskih ekip navijači ne morejo spremljati v živo.

Letošnji boj za naslov prvaka sicer poteka po enoletni prekinitvi, lani so zaradi pandemije tekmovanje namreč predčasno prekinili in ga niso dokončali. Zadnji naslov iz leta 2019 pa branijo zeleno-beli.

Žiga Pance je na začetku druge tretjine vknjižil zmagoviti zadetek. Foto: Morgan Kristan/Sportida Na prvi tekmi so zeleno-beli pogrešali prvega vratarja Paava Hölsäja, ki je dvoboj izpustil zaradi poškodbe, tokrat pa je Finec stopil med vratnici.

Ljubljanska ekipa se je na prvi tekmi lovila celotno uvodno tretjino in potem v drugi skoraj ulovila tekmece. Slabega začetka tokrat ni bilo, saj je že v drugi minuti odbiti plošček po strelu Tadeja Čimžarja v gol pospravil Mark Sever.

A to je bil kljub premoči edini zadetek gostov v tej tretjini. Večina dogajanja se je v prvih 20 minutah odvijala pred Žanom Usom, ki pa je nekajkrat dobro posredoval, v nekaj akcijah pa so zeleno-beli tudi sami nespretno končevali in tako na odmor odšli le z minimalno prednostjo. Za povišanje so imeli sicer zrele priložnosti Žiga Pance, Marc-Olivier Vallerand, Žiga Pešut in Čimžar, domači pa so le z nekaj streli preizkusili Hölsäja, ki pa je bil vselej na mestu.

Večina druge tretjine je minila ob podobnem razmerju. Ljubljančani so bili boljši, aktivnejši in nevarnejši, toda spet neučinkoviti. A premoč je že v 25. minuti z zadetkom le kronal Pance, ki pa je imel dve minuti pozneje še lepo priložnost po samostojnem protinapadu, ko je bil dovolj zbran Us. Jeseničani so potrebovali skoraj celo tretjino, da so pokazali nekaj boj nevarnih akcij, zapravili tudi prvi "power-play" - tako kot gostje čez nekaj minut svojega -, a nazadnje so le zadeli tudi železarji. V 39. minuti je namreč Jaka Šturm izkoristili drugi prednost igralca več na tekmi.

Serija se bo v sredo nadaljevala v Tivoliju. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Po znižanju so domači v zadnji tretjini zaigrali zelo poletno. Prevzeli so pobudo in imeli v uvodnih minutah nekaj lepih priložnosti za izenačenje. A ne Aljoša Crnovič, ne Žan Jezovšek ne Erik Svetina niso znali premagati vratarja tekmecev. Ti so spretno branili minimalno prednost, obenem pa tudi še napadali, a sta bila Anže Ropret in Nejc Brus tudi premalo natančna.

Jeseničani so že skoraj tri minute pred koncem potegnili Usa iz vrat ter skušali izsiliti podaljšek, a je obramba gostov ostala trdna, tako da je zdaj izhodišče v finalu spet izenačeno.

Tretja tekma finala bo v sredo, 5. maja spet v Ljubljani, četrta pa v petek na Jesenicah. Če takrat še ne bo odločitve, bo peta tekma 10. maja v dvorani Tivoli.