Čez reko Hudson: po Devilsih Kopitar igra še z Rangers

V nedeljo zmaga v New Jerseyu, v ponedeljek pa Anže Kopitar in Los Angeles Kings igrajo še na drugem bregu reke Hudson. Gostijo jih New York Rangers.

Če je točkovano najboljši posameznik Kingsov Anže Kopitar (12 golov in 23 podaj), je je to v vrstah Rangersov Adam Fox (sedem golov in 38 podaj). LA ima 21. zmag, NY 27. Rangers so na zadnjih enajstih tekmah samo trikrat izgubili.

Liga NHL, 24. januar: Boston Bruins - Anaheim Ducks

New York Rangers - Los Angeles Kings

Philadelphia Flyers - Dallas Stars

Washington Capitals - Vegas Golden Knights

Minnesota Wild - Montreal Canadiens

COlorado Avalanche - Chicago Blackhawks

Calgary Flames - St. Louis Blues

Lestvici: