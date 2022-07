Češka legenda se pri 50 letih ponuja klubom lige NHL

"Tudi jaz sem prost igralec. Znova. 191 centimetrov, 120 kilogramov, 50 let. Počasen, a močan in z dobrimi rokami. Lahko prinesem izkušnje, igral pa bi samo domače tekme," se je prek Twitterja pošalil Jaromir Jagr, ki je še v minuli sezoni odigral nekaj tekem za češki Kladno, klub, katerega lastnik je.

NHL GMs- I am also free agent, once again. 6,3 265 … 50 years old ,slow, but strong and good hands. Can bring experience and like to play only home games. Call me anytime. 😉Also as the owner of hockey club In czech liga -I am looking to sign a Defenseman No jokes