Kopitarjevi nemočni proti najboljšim, Ovečkin prehitel Jagra #video

Anže Kopitar in njegovi soigralci so ostali praznih rok proti vodilni ekipi lige NHL.

Anže Kopitar in njegovi soigralci so ostali praznih rok proti vodilni ekipi lige NHL. Foto: Guliverimage

Hokejisti Los Angeles Kings so gostili najboljšo ekipo severnoameriške lige NHL Colorado Avalanche in izgubili z 0:3. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v slabih 18 minutah, ki jih je prebil na ledu, enkrat streljal na vrata tekmeca. Kalifornijce naslednja tekma čaka v noči na petek, ko bodo gostili San Jose Sharks. Rus Aleksander Ovečnik je na večni lestvici strlcev prehitel Čeha Jaromira Jagra.

Valerij Ničuškin v sedmi, J.T. Compher v 40. in Mikko Rantanen v 46. minuti so bili strelci za Colorado, ki je pri 91 točkah v sezoni in na vrhu zahodne konference ter lige. Kralji, pri katerih je Anže Kopitar, doslej je zbral 51 točk, a od začetka marca na devetih tekmah zgolj eno podajo, igral 17:45 minute in sprožil en strel, pa so s 74 točkami peti na zahodu.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

"Trenutno ni tisti pravi in je sam kar malce frustriran. Toda pri njem je večja vrednost v tem, kako ves čas pomaga mlajšim. Nihče razen nas tega ne vidi ali sliši, toda opravlja izjemno delo," je za lakingsinsider.com o Kopitarjevi strelski suši dejal trener Todd McLellan.

Jagr čestital Ovečkinu za zgodovinski dosežek

Rantanen je sicer zadetku dodal tudi podajo in je z 71 točkami enajsti strelec lige. Eno točko več ima Aleksander Ovečkin, ki je na tekmi, na kateri so njegovi Washington Capitals po kazenskih strelih s 4:3 premagali New York Islanders, dosegel en gol ter skupno svojega 767. v ligi, s čimer se je prebil na tretje mesto na večni lestvici. Prehitel je legendarnega Čeha Jaromirja Jagra.

Goal No. 767 🏒



Alex Ovechkin passes Jaromir Jagr for third on the NHL’s all-time career goals list. pic.twitter.com/t5xQs8hFWJ — ESPN (@espn) March 16, 2022

Slednji je Rusu čestital za zgodovinski dosežek. "Zdaj si postal vodilni strelec v zgodovini NHL od evropskih hokejistov. Toda kar nadaljuj z doseganjem golov. Še naprej tresi mreže, ker, saj veš, nisem se še poslovil od igranja hokeja in mogoče je, da se vrnem v NHL in te začnem loviti," je v videoposnetku na Twitterju dejal Jagr.

Pred 36-letnim Ovečkinom, ki je v tej sezoni pri 37 golih, sta na seznamu strelcev le legendarna Kanadčana Wayne Gretzky (894) in Gordie Howe (801).

Prvi strelec lige je McDavid

Prvi strelec lige v tej sezoni pa je Connor McDavi Connor McDavid je v tej sezoni zbral 85 točk. Foto: Guliverimage d iz Edmonton Oilers. Skupaj ima 85 točk, zadnji dve, gol in podajo, je dodal ob zmagi njegove ekipe proti Detroit Red Wings s 7:5. Dve podaji za zmagovalce je prispeval Leon Draisatl, ki je s 83 točkami tretji med strelci.

Drugi na tej lestvici je Jonathan Huberdeau iz ekipe Florida Panthers. Huberdeau je za najboljšo ekipo vzhodne konference in drugo lige tokrat ob zmagi po podaljšku v gosteh s 3:2 pri San Jose Sharks dosegel gol in ima skupaj 84 točk.

Sicer pa so Toronto Maple Leafs s 4:0 premagali Dallas Stars, čeprav zanje ni igral kaznovani Auston Matthews, s 45 goli najboljši v ligi (po točkah pa je s 77 peti).

Nick Foligno se je pridružil očetu Miku

Montreal Canadiens so doma izgubili proti Arizona Coyotes s 3:6, New York Rangers so po podaljšku tudi po zaslugi treh podaj Artemija Panarina s 4:3 premagali Anaheim Ducks, Nashville Predators pa so s 4:1 odpravili Pittsburgh Penguins, pri čemer je Roman Josi za zmagovalce prav tako prispeval tri podaje.

Mike Foligno & Nick Foligno join Bobby Hull & Brett Hull as the only two father-son duos to play in 1000 @NHL games. 🙌 pic.twitter.com/e1Nq5tIVep — Sportsnet (@Sportsnet) March 16, 2022

Winnipeg Jets so bili s 7:3 boljši od Vegas Golden Knights, Vancouver Canucks so s 6:3 premagali New Jersey Devils, Chicago Blackhawks pa so po podaljšku z 1:2 izgubili proti Boston Bruins, pri katerih je Nick Foligno igral svojo 1000. tekmo v NHL in se je v tem "klubu 1000" pridružil očetu Miku (1018). Pred tem sta le Bobby in Brett Hull kot oče in sin oba presegla po 1000 tekem v NHL.

Liga NHL, 15. marec: Los Angeles Kings : Colorado Avalanche 0:3

Ničuškin 7., Compher 40., Rantanen 46.

Anže Kopitar (Los Angeles) je prebil na ledu 17 minut in 45 sekund ter enkrat streljal na gol. Toronto Maple Leafs : Dallas Stars 4:0

Montreal Canadiens : Arizona Coyotes 3:6

New York Rangers : Anaheim Ducks 4:3*

Washington Capitals : New York Islanders 4:3**

Nashville Predators : Pittsburgh Penguins 4:1

Winnipeg Jets : Vegas Golden Knights 7:3

Chicago Blackhawks : Boston Bruins 1:2*

Edmonton Oilers : Detroit Red Wings 7:5

Vancouver Canucks : New Jersey Devils 6:3

San Jose Sharks : Florida Panthers 2:3* * podaljšek

** kazenski streli

Lestvica:

Preberite še: