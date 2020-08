Calgary že v končnici lige NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Calgaryja so se že uvrstili v končnico severnoameriške hokejske lige NHL. Na četrti tekmi kvalifikacij zahodne konference v Edmontonu so še tretjič premagali Winnipeg, tokrat s 4:0. V dvobojumed Vancouvrom in in Minnesoto prvi vodi z 2:1 v zmagah, potem ko je tretjo tekmo dobil s 3:0.

Na vzhodu z 2:1 vodi tudi Columbus, ki se za končnico meri z gostiteljem končnice Torontom.

Tretjo tekmo je zmagal po podaljšku s 4:3, čeprav so domači že vodili s 3:0. Junak dvoboja je bil Pierre-Luc Dubois, ki je k zmagi prispeval tri gole, med drugim tudi odločilnega, 96 sekund pred koncem podaljška.

Calgary je prvič v seriji proti Winnipegu prvi povedel, strelec gola je bil Dillon Dube. Že v prvi tretjini je Sam Bennett izid povišal na 2:0, nato pa ni bilo golov vse do končnice, v kateri sta Sean Monahan in Rasmus Andersson potrdila zmago in napredovanje s streloma v prazen gol.

Brock Boeser, Antoine Roussel in Elias Pettersson so z zadetki priborili uspeh Vancouvru, s katero je še zmago oddaljen od napredovanja. Četrto tekmo z Minnesoto bodo odigrali v petek.

Na tekmah za razvrstitev nosilcev v play offu je v Vegas s 6:4 premagal branilca naslova St. Louis, čeprav je pred zadnjo tretjino zaostajal. Za status prvega nosilca v zahodni konferenci se bo v soboto pomeril s Coloradom.

V vzhodni konferenci bosta za najboljši izhodiščni položaj merila Philadelphia in Tampa, letalci iz Philadelphie so namreč premagali še Washington, in sicer z izidom 3:1.