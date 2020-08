Montreal, Chicago, NY Islanders in Arizona vodijo z 2:1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V severnoameriški hokejski ligi NHL se nadaljujejo skrajšani boji za končnico. Montreal je v noči na četrtek premagal Pittsburgh s 4:3, Chicago je z enakim izidom ukanil Edmonton, Arizona pa od Nashvilla s 4:1. Vse te ekipe so v zmagah povedle z 2:1. Z istim izidom vodijo tudi New York Islanders, ki pa so si privoščili poraz proti Floridi z 2:3.