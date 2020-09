Blejci z izdatno žensko pomočjo do pokalnega finala

Obračun so bolje odprli Kranjčani, ki so kljub igralcu manj povedli prek Žana Zupana. Ob koncu prvega dela je Luc Slivnik izenačil in postavil izid prvih 20 minut. Andraž Zupan je na začetku druge tretjine kronal številčno premoč Bleda, pet minut zatem je Nejc Pančur ob dveh igralcih več zvišal na 3:1. Rezultat je vztrajal vse do 49. minute, ko je Jaši Jenku le uspelo premagati znova razpoloženo vratarko Blejcev Pio Dukarič, ki je v zadnjih letih vajena igrati v moški družbi. Dvajsetletnica (zbrala je 35 obramb) je zdržala vse napade Triglava, ki je ob koncu silovito pritisnil, in se s soigralci uvrstila v sobotni finale.

Gre za enega večjih uspehov Bleda, ki ga trenira Toni Tišlar v zadnjih letih.

Vratarka HKMK Bled Pia Dukarič po uvrstitvi v finale:

Drugi derbi v enem tednu

Žreb je določil, da se bodo Blejci v sobotnem finalu (19.30) pomerili z zmagovalcem večnega derbija, ki se bo na tivolskem ledu začel ob 19.30. Še drugič v enem tednu se bosta udarila HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Na Poletni ligi na Bledu so z enim zadetkom razlike slavili železarji.

V finalu je prostor le za enega od večnih tekmecev. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ti so v četrtfinalu z 8:0 odpravili HDK Maribor, Ljubljančani pa z istim rezultatom mlade Jeseničane (HD Hidria Jesenice).

"Mi lahko igramo s tremi ali s štirimi peterkami, v naši slačilnici je toliko značaja, da bomo to zmogli. Zmaga na poletni ligi je zagotovo vlila nekaj samozavesti. Treba bo dati vse od sebe, na koncu bomo šteli padle, mrtve, upam, da bomo mi zmagovalci," pravi trener gorenjskega moštva Mitja Šivic, ki ima nekaj težav s kadrom, predvsem na branilskih položajih.

"Fantje se dobro zavedajo, kaj je na Bledu, kjer je šepala realizacija, šlo narobe. Mislim, da imamo zelo močno ekipo, a kar je na papirju, je ena stvar, na ledu pa druga. Treba bo biti osredotočen od začetka in diktirati tempo. Zavedamo se, da imajo nekaj primanjkljaja na branilskih pozicijah, morda bomo morali malce bolj vršiti pritiske nanje, da jih malo bolj utrudimo," pa pred večernim srečanjem razmišlja glavni trener Ljubljančanov, ki napadajo tretjo zaporedno pokalno lovoriko, Ivo Jan. Ta ima poimensko precej močnejšo ekipo v polju kot Šivic.

Finale bo v soboto ob 19.30.

Pokal Slovenije, Hala Tivoli, 16.–19. september Polfinale

Petek, 18. september

HKMK Bled : HK Triglav Kranj 3:2 (1;1, 2:0, 1:0)

Slivnik 19. (PP1), A. Zupan 25. (PP1), Pančur 30. (PP2); Ž. Zupan 3. (SH1), Jenko 49.



19.30 HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija



SH1-zadetek z igralcem manj

PP1- zadetek z igralcem več

PP2- zadetek z dvema igralcema več Finale

Sobota, 19. september, 19.30

HKMK BLed - zmagovalec HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija

