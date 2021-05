Ni še jasno, ali bodo Slovenci lako igrali pred gledalci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca bo po petkovi zmagi nad Avstrijo drugo tekmo domačega turnirja odigrala v ponedeljek ob 20. uri proti Franciji. Predsednik Hokejske zveze Slovenije (HZS) Matjaž Rakovec je po petkovem obračunu za Hokej TV sicer dejal, da si bi že ponedeljkovo srečanje na tribunah lahko ogledalci gledalci, a na HZS danes pravijo, da zelene luči še ni in da naj bi bilo več informacij o tem znanih v ponedeljek.

Čeprav naj bi bila nedelja na turnirju prost dan, so v Tivoliju danes palice prekrižali Poljaki in Ukrajinci. Tekma je bila zaradi zapletov z dostavo opreme zadnjih prestavljena s sobote na nedeljo. Po podaljšku so zmagali Poljaki.

Ti bodo odprli tudi ponedeljkov tekmovalni dan, nasproti jim bodo stali Avstrijci, ob 16.30 bo sledila tekma med Ukrajino in Romunijo, zvečer (20.00) pa še srečanje Slovenije in Francije. Morda tudi z gledalci.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15. – 21. maj) Nedelja, 16. maj Poljska : Ukrajina 4:3* (1:0,2:1,0:2,1:0)



*podaljšek Sobota, 15. maj

Slovenija : Avstrija 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Pešut 5. (Simšič), Koblar 7. (K. Čepon), Tomaževič 15. (Pretnar, Kuralt); Wolf 5. (Baumgartner, Haudum)

Poročilo s tekme



Romunija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Ponedeljek, 17. maj

13.00 Avstrija – Poljska

16.30 Ukrajina – Romunija

20.00 Francija – Slovenija Torek, 18. maj

13.00 Avstrija – Ukrajina

16.30 Francija – Poljska

20.00 Romunija – Slovenija Četrtek, 20. maj

13.00 Ukrajina – Francija

16.30 Avstrija – Romunija

20.00 Slovenija – Poljska Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija