Jeseničani po končnico k neugodnim Italijanom

Pred moštvi master skupine Alpske lige je predzadnji krog drugega dela, po katerem si bodo prve štiri ekipe priigrale četrtfinale, preostali dve pa bosta morali v dodatni boj. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so redni del končali na prvem mestu, so trenutno drugi. Zvečer bodo gostovali pri neugodni Cortini, z vsaj dvema točkama bi danes potrdili četrtfinale. Italijani so na zadnjih petih tekmah zmagali štirikrat, med drugim so točko vzeli vodilnemu Asiagu, pred dvema tednoma pa so na Gorenjskem slavili s 5:2.