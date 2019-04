Italijani v zadnjih sekundah ugnali Jeseničane in ohranili upe na finale

Hokejisti Jesenic so na četrti polfinalni tekmi 16 sekund pred koncem prejeli zadetek in izgubili z 2:3. O tem, kdo se bo Olimpiji pridružil v finalu, bo odločala peta torkova tekma v Italiji.

Številčno občinstvo, okoli 3.400 gledalcev, se je v nedeljo zbralo v Podmežakli, kjer so Jeseničani poskušali unovčiti zaključni plošček za finale Alpske lige, a jim ni uspelo.



Gostje so bili v prvi tretjini v podrejenem položaju, Jeseničani pa so narekovali potek srečanja, a jim zanesljivega Keitha Colina Furlonga ni uspelo premagati. V 27. minuti je Teemu Virtala načel jeseniško mrežo, v 35. pa je z izenačenjem odgovoril Gašper Glavič. Gostje so hitro spet prišli do vodstva, Matta Climieja je ugnal Raphael Andregassen.



Jeseničani so v zadnjem delu lovili izenačujoči zadetek in ga ujeli štiri minute pred koncem, ko je ob igralcu več zadel Luka Bašič. Ko je že vse kazalo, da se bo še tretja tekma končala z zmago ene od ekip 3:2 po podaljšku, je udaril Armin Helfer in z vrha krogov matiral Climieja za zmago, ki je Italijane obdržala v igri za napredovanje.



Serija je po zmagi Val Pusterie izenačena na 2:2 v zmagah, finalist bo znan v torek, ko se bosta ekipi na odločilni tekmi udarili v Italiji.

HK SŽ Olimpija si je finale zagotovila v petek. Če se bo za lovoriko Alpske lige udarila z Jeseničani, bo finale štel tudi za finale državnega prvenstva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpija čaka nasprotnika

Kot prvi so se v finale v petek uvrstili hokejisti HK SŽ Olimpija. Ljubljančani so v polfinalu s 3:0 v zmagah izločili Lustenau in si po lanskem četrtfinalu prvič zagotovili finale.

Če jim bodo nasproti stali Jeseničani, bo finale Alpske lige štel dvojno - tudi za finale državnega prvenstva.

Alpska liga, polfinale, četrta tekma

