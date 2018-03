Bodo Jeseničani že zvečer dobili nasprotnika?

Alpska liga, četrtfinale, peti tekmi

V polfinalu so tudi že člani vodilnega moštva rednega dela Asiaga, ki so s 4:0 odpravili Vipiteno trenerja Iva Jana in napadalca Jureta Sotlarja. V igri za napredovanje je še en Slovenec, napadalec Eric Pance in soigralci Val Pusterie se merijo s Feldkirchom. Trenutno je razmerje v zmagah poravnano na 2:2.

Medtem ko se Jeseničani pripravljajo na polfinale, pa ima Olimpija enomesečni tekmovalni premor. Moštvi se bosta namreč spet srečali sredi aprila v finalu državnega prvenstva.