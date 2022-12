Jeseničani v zadnji tretjini strli odpor Fasse

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so se po torkovem porazu pri drugi ekipi Celovca, s katerim se je končal njihov 16 tekem dolg zmagoviti alpski niz, vrnili v zmagoviti ritem. Odpor moštva z dna lestvice Fasse so strli v zadnjem delu, ko so prevladovali, in na koncu zmagali s 3:1.