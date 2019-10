Do 53. minute nič, na koncu zmaga Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Olimpije so s 3:1 premagali Lustenau, Foto: Žiga Zupan/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po sobotnem porazu v podaljšku pri Bregenzerwaldu gostovali pri Lustenauu in v zadnji tretjini prišli do zmage s 3:1. Dvakrat je zadel Gal Koren, zmagoviti zadetek je dosegel Žiga Pešut.