Železarji lovijo trinajsto zmago, dvanajsto v nizu

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenic bodo danes v Alpski ligi v domači Podmežakli palice prekrižali s Kitzbühelom, trenutno šestim moštvom lige. Železarji so v tej sezoni doživeli en sam poraz, nanizali pa 12 zmag, 11 v nizu, in so vodilno moštvo tega tekmovanja, pred salzburškim Red Bull juniors imajo tri točke prednosti.

Z novembrom so se gorenjski hokejisti pridružili akciji Movember, katere namen je opozarjanje širše javnosti na raka prostate in mod, na duševno zdravje in preprečevanje samomora. "Da bo podpora še bolj opazna, bodo drsalke naših železarjev krasile modre vezalke. Že v oktobru so fantje z rožnatimi vezalkami izkazovali podporo rožnatemu oktobru, zdaj pa bodo te zamenjale modre vezalke v znak podpore Movembru," so zapisali na spletni strani kluba.

Naslednjo tekmo Alpske lige bodo Jeseničani igrali v petek, 18. novembra, v gosteh pri Bregenzerwaldu.