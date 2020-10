Olimpija začenja doma, Jeseničani pri sosedih

Alpska liga se je letos začela s spremenjenim sistemom, 16 moštev je tri tedne (kolikor se je dalo) igralo v štirih "regijskih" skupinah s po štirimi udeleženci. Točke je dal šele seštevek obeh medsebojnih srečanj.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so bili uspešni v seštevku proti vsem nasprotnikom (HDD Sij Acroni Jesenice, EC KAC II, Steel Wings Linz), tako da v redni del, v katerem bodo igrali vsak z vsakim doma in v gosteh, točke pa bodo znova delili po vsaki tekmi, vstopajo z maksimalnim izkupičkom.

Branilci alpskega naslova bodo ob 17.30 gostili Val Gardeno. Italijani so zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus v predtekmovanju odigrali le tri od načrtovanih srečanj, dvakrat so premagali Fasso, enkrat pa Cortino. Za zdaj imajo na računu le tri točke, imajo pa možnost, da vpišejo še preostalih šest. Srečanje v Tivoliju, ki bo zaprto za gledalce, bo za Olimpijo resnejši test od zadnjih dveh (Celovec, Linz).

Jeseničani gostujejo na Predarlskem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Železarji na Predarlskem

Drugi slovenski predstavnik v tekmovanju HDD Sij Acroni Jesenice bi moral v četrtek odigrati zadnje srečanje predtekmovanja, a so ga zaradi okužb v taboru gostov prestavili. Železarji imajo tako trenutno na računu tri točke iz dvobojev z Linzem. Točkovni izplen bodo poskušali povečati na gostovanju pri ekipi Lustenau. Avstrijci so v predtekmovanju odigrali vsa srečanja in osvojili tri točke - z zmagama proti skromnemu Bregenzerwaldu, medtem ko so proti Kitzbühlu in Feldkirchu enkrat zmagali, enkrat pa izgubili in po seštevku ostali praznih rok.

Jeseničani bodo po večerni tekmi v alpski akciji znova v soboto, 31. oktobra, ko bo v Podmežakli gostoval Feldkirch, Olimpija pa bo takrat gostovala pri Rittnu.

Alpska liga Sobota, 24. oktober

17.30 HK SŽ Olimpija - Val Gardena (tekma bo potekala brez gledalcev)

Lustenau - HDD Sij Acroni Jesenice

EC KAC II - Kitzbuhel

Ritten - Fassa

Asiago - Pustertal

Red Bull Juniors - Bregenzerwald

Lestvica Alpske lige* 1. HK SŽ Olimpija 6 tekem - 9 točk

2. Feldkirch 6 - 9

3. Vipiteno 6 - 7

4. Pustertal 6 - 7

5. Kitzbuhel 6 - 6

6. Red Bull Juniors 6 - 3

7. Gardena 2 - 3

8. HDD Sij Acroni Jesenice 4 - 3

9. Lustenau 6 - 3

10. EC KAC II 4 - 3

11. Ritten 6 - 1

12. Asiago 0 - 0

12. Cortina 0 - 0

14. Fassa 2 - 0

15. Bregenzerwald 6 - 0

16. Steel Wings Linz 6 - 0 *lestvica je nepopolna, saj vsa moštva še niso odigrala vseh prestavljenih tekem predtekmovanja

