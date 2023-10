Slovenska predstavnika v Alpski ligi po visokih četrtkovih domačih zmagah gostujeta. Branilci naslova z Jesenic, ki so na desetih tekmah izgubili le enkrat in so trenutno drugo, bodo palice v gosteh prekrižali z 12. Meranom. Celjane čaka zahtevnejša naloga, gostovali bodo pri vodilnem Zell am Seeju.