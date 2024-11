Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo v derbiju večera gostovali pri trenutno vodilnem Zell am Seeju, ki ga s trenerske klopi vodi Marcel Rodman. Železarji imajo na tretjem mestu točko in tekmo manj od gostiteljev. Drugi slovenski predstavnik HK RST-Pellet Celje, za katerega bo po novem igral finski branilec Joonas Sillanpaa, prav tako gostuje, in sicer pri aktualnem prvaku Rittnu. Italijanski klub je peti, Celjani so s tremi točkami manj in dvema tekmama več osmi.