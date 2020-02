Olimpija na ponovitvi lanskega finala, železarji pričakujejo Ritten

Železarji bodo po uvodni zmagi na derbiju z Olimpijo in dveh porazih nove točke drugega dela Alpske lige iskali na domačem terenu. Ob 19. uri bodo gostili Ritten, ki je v tem delu tekmovanja na treh tekmah prav tako zabeležil eno zmago. Italijani imajo na tretjem mestu dve točki več od petih železarjev.

Tudi sobotno srečanje bodo Jeseničani igrali na domačem ledu, ob 18. uri bodo pričakali Cortino.

Olimpija gostuje pri Pustertalu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Zmaji na Južnem Tirolskem

Branilca naslova, HK SŽ Olimpija, zvečer čaka derbi kroga in ponovitev finala lanske sezone. Trenutno drugi zmaji, ki so v torek prišli do prve zmage v tem delu tekmovanja, bodo ob 20. uri gostovali pri Pustertalu. Južnotirolsko moštvo bo ostalo na vrhu lestvice, ne glede na razplet tekme, saj ima pred drugimi Ljubljančani štiri točke prednosti. Pustertal je v drugem delu za zdaj stoodstoten, nanizal je tri zmage.

Olimpija bo v soboto prav tako gostovala, čaka jo tekma v Renonu pri Rittnu.

Alpska liga, 20. februar, skupina za razvrstitev

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 3 – 11 (2)

2. HK SŽ Olimpija 3 – 7 (4)

3. Ritten 3 – 6 (3)

4. Asiago 3 – 5

5. HDD Sij Acroni Jesenice 3 – 4

6. Cortina 3 – 4 (1) *() – v oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Alpska hokejska liga, 20. februar, kvalifikacijski skupini

