Železarji pred premorom pričakujejo vodilne, Olimpija na Južnem Tirolskem

Večerni tekmi bosta za slovenska predstavnika v Alpski ligi zadnji pred reprezentančnim premorom. Ta sledi prihodnji teden, slovenska reprezentanca bo med četrtkom in soboto igrala v Latviji, kjer jo ob gostiteljih čakajo še Belorusi in Francozi. Na seznamu povabljene 25-erice na ponedeljkov zbor na Bledu je osem hokejistov Olimpije in Jesenic, in sicer David Planko, Luka Zorko, Mark Čepon in Gal Koren iz zelenega ter Aljoša Crnovič, Blaž Tomaževič, Gašper Glavič in Andrej Hebar iz rdečega tabora.

Alpska liga, 2. november

Lestvica

Preberite še: