Jeseničani jubilej proslavili z zmago v Ljubljani

Ljubljanska dvorana Tivoli je bila prizorišče šestega derbija večnih tekmecev HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice to sezono. Ljubljančani so preteklo soboto le uspeli prvič streti gorenjski oreh, tokrat pa so železarjem, ki praznujejo 70. obletnico klubskega delovanja, morali priznati premoč z 2:6.

Jeseničani - prav danes praznujejo 70 let delovanja klubskega hokeja - so v tej sezoni dobili še peti medsebojni obračun, ljubljanski tabor ostaja le pri enem dobljenem derbiju.

Ljubljančane, ki niso mogli računati na napadalca Matica Kralja, je danes v prvi tretjini, ko so bili še nevarnejši nasprotnik, v vodstvo popeljal Gal Koren. Bolj kot se je tekma prevešala proti drugi polovici, vse bolj so vajeti v svoje roke prevzemali Jeseničani in z golom Jake Sodje izenačili v 31. minuti tekme, nato pa do konca druge tretjine zadeli še dvakrat. Za 2:1 je poskrbel Adis Alagić v 37. minuti, tik pred koncem tretjine, v kateri ni manjkalo vroče krvi in izključitev, pa je za 3:1 zadel še Aleksandar Magovac. Železarji so zadnji gol zabili, ko so imeli na ledu dva igralca več.

Zadnjo tretjino so Jeseničani odprli s četrtim zadetkom, še drugič na tekmi je zabil Jaka Sodja, Aljaž Chvatal pa je v 55. minuti znižal zaostanek zmajev, spet pa so Gorenjci hitro odgovorili z goloma Magovca in Mihe Brusa, ki je plošček poslal v prazno mrežo. Pri 6:2 je ostalo.

Po večernem obračunu se bosta moštvi spet kmalu srečali, dogajanje se prihodnjo soboto seli na Gorenjsko.

"Derbi ni običajna tekma, vsak da od sebe maksimum. Olimpija je odlično začela tekmo, nas morda presenetila in dosegla zadetek. Mi smo se nato zbrali, se vrnili v igro, prišli do vodstva in pripeljali tekmo do konca, kot jo znamo. Na vsaki tekmi se zavedamo, da dlje lot tekma poteka, nam ostaja več moči, veliko več lahko drsamo kot Olimpija in mislim, da je to za nas velik plus, saj lahko vsako tekmo tako lažje zaključimo v našo korist," je bil po zmagi zadovoljen Aleksandar Magovac.

Na drugi strani tivolskega hodnika so bili obrazi bolk mrki. "Po takšni tekmi ni ravno pametno govoriti z vročo glavo. Začeli smo dobro, nato smo naredili eno napako, pa še drugo, imeli priložnost za gol, a ga nismo dosegli. Malo nam je razpadel sistem, tekma se je prelomila, napake so se vrstile, prejemali smo en gol za drugim. Nekako smo se po tretjem zadetku še pobrali, poskušali, a ob konco so nas malo nadigrali. Želja je bila velika, a ni šlo," je bil razočaran Koren.