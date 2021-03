Železarji si lahko zagotovijo drugo mesto

Štirje neposredno v končnico, osmerica v dodatni boj



Prva štiri moštva po 36 tekmah napredujejo neposredno v četrtfinale (četrtfinalno vstopnico so si že zagotovili Olimpija, Jesenice, Pustertal in Asiago), tista na mestih med petim in 12. pa se bodo po rednem delu med seboj udarila za preostala štiri mesta v končnici (dvoboje na dve zmagi bodo igrali med 20. in 25. marcem). Ko bodo znani še preostali četrtfinalisti, si bodo prve tri ekipe (za zdaj Olimpija, Jesenice in Pustertal) same izbrale četrtfinalnega nasprotnika (25. marec). Četrtfinale se bo začel 27. marca. Vse serije izločilnih bojev bodo potekale na tri zmage.

Alpska liga Nedelja, 14. marec

17.15 HDD Sij Acroni Jesenice - Steel Wings Linz

Red Bull Juniors - Cortina