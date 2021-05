Aleksander Ovečkin je investiral v nogometni klub

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejist Washington Capitals je za ESPN dejal, da je pomembno podpreti ženske in ženski profesionalni šport. "Zame je bilo ob tem pomembno tudi, da nekaj vrnem Washingtonu in skupnosti v tem delu države. V tem mestu podpiram vsa moštva," je še dejal 35-letni Moskovčan, ki celotno kariero igra za prestolnike in je eden najboljših strelcev v zgodovini lige NHL.

"Skupaj z ženo si rad ogledam nogometne tekme, dvoboje v ameriškem nogometu in baseballu. Vsi skupaj zmagujemo. Če imam priložnost pomagati in podpreti ekipe, to storim," je še dejal.

Foto: Reuters

Od nekdaj ga je mama učila, da špol v športu ni pomemben

Navdih je, kot pravi Ovečkin, dobil od mame Tatjane, ki je z reprezentanco Sovjetske zveze v košarki osvojila dve zlati kolajni na olimpijskih igrah. "Od nekdaj me je mama učila, da spol v športu ni pomemben. Vsi se po najboljših močeh trudimo za svoje cilje," je sklenil.

Poleg Ovečkina v ženski nogomet v ZDA vlagajo še številni drugi športniki. Poleg Rusa je v Washington Spirit doslej investirala tudi zlata olimpijska telovadka Dominique Dawes. V moštvu Severne Karoline ima lastniški delež japonska teniška igralka Japonka Naomi Osaka, medtem ko sta del lastniške strukture v ekipi Angel City ameriška teniška igralka Serena Williams in njena rojakinja, nekdanja alpska smučarka Lindsey Vonn.