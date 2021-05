Miren večer v NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Redni del lige NHL se bliža h koncu, nekatere ekipe so svoje delo (56 tekem) že opravile. Znanih je 15 od 16 moštev, ki bodo igrala tudi v izločilnih bojih, edino prosto mesto je še v severni skupini, v kateri bo, če ne bo presenečenj, zadnja vstopnica pripadla Montreal Canadiens. Nedelja prinaša zgolj dve tekmi, na "severu" se bosta pomerila Ottawa in Calgary, za katerega delček teorije še igra. V centralni skupini si bosta nasproti stala Dallas in Chicago, oba sta ostala brez končnice.