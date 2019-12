Sabolič kot prvi načel mrežo nasprotnika na prestižnem turnirju

V švicarskem Davosu se je s tekmo med švicarskim klubom Ambri Piotta, za katerega igra Robert Sabolič, in KHL-ovcem Salavat Julajev Ufa začel 93. Spenglerjev pokal. Prvi zadetek na najstarejšem hokejskem turnirju, na katerega se ekipe uvrstijo le z vabilom organizatorja, je dosegel prav slovenski napadalec, ki je s soigralci vknjižil prvo zmago (4:1). Na večerni tekmi se bosta pomerila še Trinec in Kanada. Kanadčani imajo ob gostitelju Davosu največ zmag na turnirju, 15. Lani jih je v finalu premagal finski KalPa iz Kuopia.

Ob gostitelju Davosu in standardnemu gostu, ekipi Kanade, sodeluje še češki Extraligaš Trinec (omenjene tri ekipa sestavljajo skupino Cattini), v skupini Torriani pa so Ambri-Piotta, Salavat Julajev Ufa in TPS Turku.

Saboličev klub se je za uvod pomeril s KHL-ovcem in ga premagal, kar pomeni, da ga naslednja tekma čaka v soboto, ko bo palice prekrižal s finskim kolektivom TPS Turku..

Zadetek Roberta Saboliča za vodstvo z 1:0:

Ambi-Piotta on the board first. Dominik Zwerger sets up Robert Sabolic in front at 2:28. #SpenglerCup pic.twitter.com/KGVlrknp6g — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) December 26, 2019

Prvi neposredno v polfinale

Prvouvrščeni ekipi se uvrstita neposredno v polfinale, za dve mesti pa se borijo preostale ekipe. Ker gre za prestižno tekmovanje, so organizatorji dopustili, da se moštva za tekmovanje nekoliko okrepijo. Tako lahko poleg zasedbe, ki je registrirana v domačem prvenstvu, vsaka ekipa pripelje dodatne igralce, med temi enega vratarja.

Začetki segajo v leto 1923 Nastop na tradicionalnem Spenglerjevem pokalu, ki nosi ime po Carlu Spenglerju, ki je zaslužen za promocijo hokeja v nemško govorečem delu Evrope, si moštva zagotovijo le s povabilom organizatorja. Organizacijske niti ima v rokah moštvo Davos, ki je do zdaj največkrat osvojilo turnir, in sicer so Švicarji na najvišji stopnički stali 15-krat. Prav toliko zmag ima ekipa Kanade, ki je vrsto let med povabljenci. Začetki turnirja segajo v leto 1923, ko je naslov prvaka osvojila univerza iz Oxforda, ki so jo sestavljali kanadski študenti. Ti so v finalu premagali nemški Berlin. Do zdaj pokala niso odigrali le štirikrat, v letih 1939 in 1940 zaradi druge svetovne vojne, v letih 1949 in 1956 pa jim ga ni uspelo izvesti.

Spenglerjev pokal 2019 Četrtek, 26. decembra

Skupina Torriani

Ambri Piotta : Salavat Julaev Ufa 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Skupina Cattini

Trinec – Kanada Petek, 27. decembra

Skupina Torriani

TPS Turku - Salavat Julaev Ufa Skupina Cattini

Davos - poraženec Trinec/Kanada



Sobota, 28. decembra

Skupina Torriani

Ambri Piotta (Robert Sabolič) – TPS Turku Skupina Cattini

zmagovalec Trinec/Kanada – Davos Nedelja, 29. decembra, tekmi za polfinale

drugouvrščeni skupine Torriani - tretjeuvrščeni skupine Cattini

drugouvrščeni Cattini - tretjeuvrščeni skupine skupine Torriani Ponedeljek, 30. decembra

polfinale 1

polfinale 2 Torek, 31. decembra

finale

Preberite še: