Jeseničani v ponovitvi alpskega finala po vstopnico, ki pelje na Slovaško

Hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice zvečer čaka zahteven izziv. Na tretji tekmi celinskega pokala se bodo za prvo mesto in napredovanje v 3. krog (novembra na Slovaškem) udarili s favoritom na papirju, gostiteljem Asiagom. Gre za stara znanca, ki sta se zadnja leta srečevala v Alpski ligi, v lanski sezoni pa sta se udarila v finalu, v katerem so po petih tekmah slavili Italijani.

Tako favorizirani gostitelji Asiago kot Jeseničani so prvi dve nalogi opravili rezultatsko zanesljivo. Italijani so Vojvodino premagali s 14:1, Buz Adamlar pa z 9:2. Železarji so srbsko moštvo odpravili s 7:1, turško pa s 5:1.

Stara znanca iz Alpske lige – Asiago se je po zadnji sezoni preselil na višjo raven, v ICEHL – se bosta tako zvečer pomerila za prvo mesto in vstopnico za novembrski turnir.

"Asiago je naš stari znanec, letos sicer nekoliko okrepljen, ker so šli v višjo ligo. To bo za nas vsekakor velik izziv, nanje se bomo pripravili stoodstotno, gremo pa samo na zmago," pred srečanjem pravi kapetan gorenjskega kolektiva Gašper Glavič.

Zmagovalec turnirja novembra na Slovaško

Zmagovalec skupine v Asiagu bo napredoval v tretji krog, ki ga bo med 18. in 20. novembrom gostil slovaški prvoligaš Nitra. Na Slovaškem bosta nastopila tudi poljski Unia Oswiecim, katerega trener je Nik Zupančič, in ukrajinski Kremenčuk.

Gračnarjevi popoldan za napredovanje Luka Gračnar se bo v dresu Angersa popoldan za napredovanje boril z romunskim klubom Miercurea Ciuc. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob turnirju v Asiagu vzporedno poteka še turnir v Angersu, kjer poleg domačega kluba, katerega dres po novem nosi vratar Luka Gračnar, nastopajo še madžarski Ferencvaros, romunska Miercurea Ciuc in hrvaški Sisak. Za prvo mesto se bosta popoldan udarila Angers in Miercurea Ciuc.



Zmagovalec bo 3. krog igral v valižanskem mestu Cardiff, kjer bosta sodelovala še latvijska Zemgale Jelgava ter kazahstanska Sariarka Karaganda.

Zaključni turnir celinskega pokala bo med 13. in 15. januarjem prihodnje leto gostil eden od štirih udeležencev. Tam bosta nastopili po dve najboljši ekipi z obeh turnirjev 3. kroga. Zmagovalcu tekmovanja je v preteklosti pripadla vstopnica za igranje v ligi prvakov. V lanski sezoni je zmagala Cracovia iz Krakova.