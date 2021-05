Alpski ligi se pridružuje trojica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpski ligi se priključujeta povratnika iz kraja Zell am See in Dunaja ter novinec iz Merana. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V šesti sezoni Alpske lige, od katere se poslavljata prvak HK SŽ Olimpija in Pustertal, bo sodelovalo 17 moštev. Štirinajsterici iz zadnjega tekmovalnega obdobja se pridružujejo EK Die Zeller Eisbären, Vienna Capitals Silver in novinec Hockey Club Merano.

V prihodnji sezoni Alpske lige bo znova prišlo do sprememb. Že pred časom je postalo jasno, da se branilec naslova HK SŽ Olimpija in finalist 2018/19 Pustertal od tekmovanja poslavljata in se selita na višjo raven, v ligo IceHL.

Po zapisih z uradne stran lige pa se ji priključujejo tri nove ekipe oziroma dva stara znanca in novinec. 14 moštvom iz zadnje sezone, med katerimi je tudi jeseniško, naj bi v prihodnje družbo delala še povratnika, EK Die Zeller Eisbären, ki je sodeloval že med letoma 2016 in 2020, in Vienna Capitals Silver, klub, ki je v Alpski ligi igral v sezoni 2019/20, ko je zasedel zadnje mesto. Dunajčani bodo sodelovali z ekipo Graz 99ers, sicer IceHL-ligašem.

Novinec v tekmovanju bo italijanski kolektiv Hockey Club Merano, južnotirolska ekipa je v zadnji sezoni italijanskega prvenstva končala na drugem mestu.