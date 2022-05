Znano je, kdo bo namesto Rusov gostil SP v plavanju

Avstralci so se s Fino za prevzem prvenstva dogovorili že v aprilu, zdaj pa so na mednarodni zvezi novico tudi uradno potrdili.

Prv Avstralci so bili po februarskem izbruhu vojne v Ukrajini med prvimi, ki so po oklevanju Mednarodne plavalne zveze s sankcijami proti Rusiji napovedali, da reprezentance ne bodo poslali v Kazan. Zdaj so dobili tekmovanje.

Nekoliko so spremenjeni termini. Kazan bi moral tekmovanje gostiti med 17. in 22. decembrom, v Melbournu pa bo to zdaj na sporedu med 13. in 18. decembrom.

Kazanu je Fina odvzela tudi letošnje mladinsko svetovno prvenstvo, ki ga bo gostila perujska prestolnica Lima.